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التموين : ضبط 178 طن منتجات غذائية فاسدة وتحرير665 قضية إبريل الماضي

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التموين : ضبط 178 طن منتجات غذائية فاسدة وتحرير665 قضية إبريل الماضي التموين : ضبط 178 طن منتجات غذائية فاسدة وتحرير665 قضية إبريل الماضي

ضبطت الأجهزة الرقابية بقطاع التجارة الداخلية بوزارة والتجارة الداخلية خلال شهر أبريل الماضي نحو 178 طن من المنتجات الغذائية وغير الغذائية و 232 ألف عبوة عصائر ومياه وزيوت ودهانات و25 ألف قطعة مستلزمات غير صالحة للاستخدام الادمي وتم تحرير 665 قضية، وذلك في إطار الحملات المكثفة لتطهير الاسواق من السلع الضارة للحفاظ علي صحة وأمن سلامة المواطنين من السلع الفاسدة والمقلدة ومجهولة المصدر.

وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن كميات السلع التي تم ضبطها في مجال السلع الغذائية تتضمن 114 طن و86 ألف عبوة تشمل لحوم ومنتجاتها وألبان ومشتقاته وأسماك وملح طعام وأرز وسكر وزيت طعام وزبدة وتونة ودواجن ومكرونات ودقيق وعطارة ومكسبات طعم وعسل ودهون حيوانية وحلوي جافة وسكر وخل وياميش ومياه غازية وعصائروشيكولاته وسمسم ومقرمشات مختلفة وكلها غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقال الوزير، إن كميات السلع غير الغذائية التي تم ضبطها حوالي 64 طن و 25 قطعة و146 ألف عبوة و25 ألف قطعة مستلزمات تتضمن مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية وقطع غيار سيارات وموتوسيكلات ومنتجات جلدية ومستلزمات كهربائية وأقمشة وخيوط ومستلزمات ديكور وخردوات ومنتجات ورقية ولعب أطفال وأجهزة كهربائية وحديد وبويات ومستلزمات كمبيوتر ومحمول وأدوات منزلية وصحية ومكتبية وملابس ونظارات ومستلزمات دش وحفاضات أطفال وكيماويات وعدد من الالات وكلها غير صالحة للاستخدام ومقلدة ومجهولة المصدر وبدون بيانات وتم مصادرة الكميات المضبوطة وإحالة أصحابها للنيابة

وأكد الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أنه يتم تكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي لأية ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطن وتشديد الرقابة على تداول كافة السلع ومكافحة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر وأن هناك خط ساخن كول سنتر رقم (19280) لتلقي شكاوى المواطنين والعمل علي حلها

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