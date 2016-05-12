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محافظ الوادى الجديد يتفقد سير امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية

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محافظ الوادى الجديد يتفقد سير امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية محافظ الوادى الجديد يتفقد سير امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية

مراسل «ONA»:

تفقد محافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي،صباح اليوم الخميس،  سير امتحانات شهادتين المرحلتين الابتدائية والاعدادية  للنصف الثانى من العام الدراسى  الجارى، حرصا منه على الوقوف على آخر المستجدات بالعملية التعليمية والاطمئنان على سير الامتحانات  بالمحافظة.

زار المحافظ، بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم، مدرستى العبور الإبتدائية، والشهداء الإعدادية، واطمئن على أعمال المراقبة على الامتحانات ومدى توفير سبل الراحة للطلاب.

وأصدر عشماوي، تعليمات مشددة بضرورة تواجد اللجان الطبية في مختلف المدارس لمتابعة الحالات المرضية  وتوفير جميع وسائل الراحة داخل اللجان تيسيرًا على الطلاب، كما شدد على ضرورة الحرص فى التعامل مع الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لخوض عملية الامتحانات وتشكيل غرفه عمليات رئيسية.

من جانبه، أكد الدكتور غازى البنوانى، مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب الذين لهم حق اداء الامتحانات فى النصف الثانى للعام الدراسى  للشهادتين الابتدائية والاعدادية كالتالى “الشهاده الابتدائية  4419  طالبا وطالبة، بواقع 144 لجنة، والشهادة الاعدادية  3159 طالبا وطالبة، بواقع 115 لجنة”.

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