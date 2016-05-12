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غدًا.. منذر رياحنه يكشف أسرار مسيرته المهنية مع عمرو الليثي

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غدًا.. منذر رياحنه يكشف أسرار مسيرته المهنية مع عمرو الليثي غدًا.. منذر رياحنه يكشف أسرار مسيرته المهنية مع عمرو الليثي

عمرو الليثي – أرشيفية

كتبت : إنجي لطفي

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في العاشرة مساء غد الجمعة، الفنان الأردني منذر رياحنة ببرنامج واحد من الناس الفنان الأردني الشهير منذر رياحنه فى حوار فنى رائع يتطرق الكشف أسرار تذاع لاول مرة عن نشاته الفنية بالأردن وتعلقه بمصر ونجوم ، وكيف كانت امنيته التمثيل بهوليود الشرق ، وكيف بدأ التمثيل خلال فترة دراسته في جامعة اليرموك .

ثم مشاركته في العديد من الأعمال التليفزيونية، منها: (آخر الفرسان، خالد بن الوليد، الاجتياح)، وانطلاقته مع الدراما المصرية من خلال مسلسلات (خطوط حمراء، العقرب)، ومشاركته في السينما من خلال أفلام (مملكة النمل، المصلحة)، لكنه نال البطولة السينمائية لأول مرة في مصر من خلال فيلم (جرسونيرة).

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