صحة البرازيل: 4759 طفلا يعانون صغر حجم الرأس بسبب فيروس زيكا

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن عدد حالات صغر حجم الرأس المؤكد والمشتبه بأنها مرتبطة بفيروس زيكا تراجعت إلى 4759 حالة فى الأسبوع المنتهى فى السابع من مايو.

وتبين للأطباء ومسئولى الصحة فى البرازيل أن بعض الحالات المشتبه بها ليست مرتبطة بفيروس زيكا ومن ثم ظل العدد الإجمالى للحالات المؤكدة 1326 حالة. ولا يزال يجرى التحقق من أمر 3433 حالة أخرى.

وتعتبر البرازيل أن معظم حالات ولادة أطفال برؤوس بالغة الصغر منذ بداية تفشى زيكا العام الماضى مرتبطة بالفيروس.

وبعد جدل محتدم بين العلماء فى أعقاب حالة الفزع الأولية من التفشى خلصت وكالات مثل منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن الفيروس يمكن أن يسبب صغر حجم الرأس بين الرضع الذين أصيبت أمهاتهم بفيروس زيكا.

ولا تزال معظم الحالات فى البرازيل تتركز فى شمال شرق البلاد حيث تأكدت 1190 حالة إصابة. ورغم استمرار انتشار عدوى زيكا عبر البرازيل ومناطق أخرى لم تكن هناك زيادة متركزة لعدد حالات صغر الرأس فى مناطق أخرى.

وفى جنوب شرق البرازيل الذى يضم مدينتى ساو باولو وريو دى جانيرو تأكدت 68 حالة إصابة.

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