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دراسة: مسكنات الألم قد تقلل تعاطفك مع الآخرين

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دراسة: مسكنات الألم قد تقلل تعاطفك مع الآخرين دراسة: مسكنات الألم قد تقلل تعاطفك مع الآخرين
حذرت دراسة طبية من دور مسكنات الألم، التى كثيرا ما تسكن آلام الصداع والعضلات والتهاب المفاصل والظهر والحمى، حيث قد تخفض من تعاطفك مع آلام وأوجاع الآخرين.

وأظهرت نتائج الدراسة أنه عند تناول المشاركين فى الدراسة لـ"أسيتامينوفين"، المكون الرئيسى فى ستايلينول، تراجعت بينهم مشاعر التعاطف ومشاركة أحزان الآخرين، وذلك بالمقارنة بأولئك الذين لم يأخذوا أى مسكن للألم.

وأكدت الدراسة أن "التعاطف" من المشاعر المهمة بين البشر، والتى تساعد على تقوية الروابط الاجتماعية والإنسانية.


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