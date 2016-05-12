تقرير هندى يكشف الفوائد الصحية لشرب المياه فى الأوانى النحاس

أكدت العديد من الدراسات أن استخدام المنتجات البلاستيكية تحتوى على مواد خطيرة تسبب العديد من الأمراض أبرزها العقم عند الرجال، وتأكيدا على ذلك قد نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريرا يوضح أن استخدام البلاستيك بشكل يومى سواء من خلال الشرب عن طريق زجاجات المياه ينتج عنه أزمة فى نقص الخصوبة عند الرجال.

فى هذا الإطار وجد بعض العلماء أن استخدام المواد البلاستيكية له تأثير خطير على خصوبة الرجال، مما يؤدى إلى حدوث انخفاض حاد فى معدلاتها، وذلك لاحتوائها على مواد كيميائية تسمى "الفثالات"، وهذه المادة من الممكن استنشاقها أو استهلاكها أو امتصاصها عن طريق الجلد للنساء الحوامل، مما يمنع إنتاج هرمون التستوستيرون فى الأجنة الذكور والذى قد يؤدى انخفاضًا بالحيوانات المنوية عند الأطفال حديثى الولادة.

فى هذا الجانب، كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، أن شرب المياه فى الأوانى النحاسية وتخزين المياه لمدة 8 ساعات على الأقل ويتم الشرب منها فى الصباح بعد الاستيقاظ من النوم، لها العديد من الفوائد الصحية التى تتضمن الآتى: الماء فى وعاء النحاس يقتل بعض الكائنات الحية الدقيقة الضارة التى تتواجد بها، خصوصا تقتل الكائنات الضارة المسببة للإسهال.

وأشار التقرير إلى أن شرب المياه المخزنة فى الأوعية النحاسية يمكن أن تقلل من التهابات الجهاز الهضمى وتساعد أيضا على الهضم ومنع الحموضة، كما أنها يمكن أن تعزز وظائف الكبد والكلى.

ووفقا للتقرير أثبتت الدراسات أن شرب المياه من إناء النحاس يساعد الجسم فى التخلص من الدهون غير المرغوب فيها، كما وجد فريق من الباحثين أن النحاس يمكن أن يعمل كمضادات أكسدة مكافحة للجذور الحرة وإبطاء عملية الشيخوخة، مضيفا أن المياه تزيل السموم من الجسم وتعزز عملية الهضم، كما أنه يلعب دورا فى تعزيز وظائف الدماغ، وذلك من خلال شرب الماء فى الوعاء النحاسى.

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