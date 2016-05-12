تغير الصوت والكحة المصحوبة بدم أهم علامات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية

أكد البروفوسير تامر غانم أستاذ الأنف والأذن والحنجرة وجراحات أورام الرأس والرقبة خلال مؤتمر الجمعية المصرية للسكر والغدد الصماء والسمنة، أن سرطان الغدة الدرقية يصيب القصبة الهوائية أو الحنجرة أو الأعصاب التى تتحكم فى الاحبال الصوتية وهذا النوع من سرطان الغدة الدرقية يمثل من 1: 15% عالميا ويمكن ملاحظة الورم عندما يكون أكثر من 4 سم أو عمر المريض أكثر من 55 عاما.

وقال إن أهم العلامات التى ترفع الشك فى وجود سرطان الغدة الدرقية الشرس عندما يحدث تغير فى صوت الشخص أو عند الكحة المصحوبة بدم أو نتيجة ضيق التنفس مع الحركة أو صعوبة البلع.

وأشار إلى أن العلاج يشمل على الجراحة وبعض الأحيان تشمل الجراحة استئصال الغدة الدرقية كلها والغدد الليمفاوية المجاورة وفى بعض الأحيان عندما يكون النوع شرس موضحا أنه يتم إجراء جراحة للقصبة الهوائية أو البلعوم موضحا أن وظيفة الغدة الدرقية أنها تحافظ على الوزن المثالى للشخص ودرجة حرارة الجسم والشهية بحيث تكون الشهية كثيرة أو عدم وجود شهية للطعام وانخفاض الوزن أو زيادته.

وقال إنه بعد الاستئصال لابد من تناول أدوية مدى الحياة وخصوصا دواء "لفيوثيروكسين "وهو عبارة عن هرمون تعويضى بدلا من الهرمون الطبيعى الذى تفرزه الغدة الدرقية.

- دراسة تكشف: عملية "الربط" تحد من خطر الإصابة بسرطان المبيض

>

- للأمهات.. لو طفلك عنده إمساك وصوته اتغير وجفونه اتنفخت اطمنى على غدته الدرقية