أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الجنايات تؤيد إخلاء سبيل المتحدث باسم 6 إبريل وترفض استئناف النيابة

Google+ Print
الجنايات تؤيد إخلاء سبيل المتحدث باسم 6 إبريل وترفض استئناف النيابة الجنايات تؤيد إخلاء سبيل المتحدث باسم 6 إبريل وترفض استئناف النيابة
قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، رفض استئناف النيابة العامة على قرار غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة الكلية، بإخلاء سبيل شريف الروبى المتحدث باسم حركة 6 إبريل، وعدلى محمد، بكفالة ألف جنيه لكل منهما، على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وأيدت إخلاء سبيلهم بكفالة 1000 جنيه.

وكان دفاع كل من شريف الروبى وعدلى محمد، تقدم باستئناف على قرار قاضى المعارضات بتجديد حبس المتهمين 15 يوما، الصادر أمس الثلاثاء، وتم قبول الاستئناف.

وكانت النيابة نسبت للمتهمين، فى القضية 58 حصر أحداث طارئة، تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والانضمام إلى جماعة إرهابية، بهدف التحريض ضد نظام الحكم، والتحالف مع جماعة الإخوان، وعقد اجتماعات على مقهى "الدار" بالجيزة.


>- إخلاء سبيل شريف الروبى بكفالة ألف جنيه فى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365