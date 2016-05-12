الجنايات تؤيد إخلاء سبيل المتحدث باسم 6 إبريل وترفض استئناف النيابة

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، رفض استئناف النيابة العامة على قرار غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة الكلية، بإخلاء سبيل شريف الروبى المتحدث باسم حركة 6 إبريل، وعدلى محمد، بكفالة ألف جنيه لكل منهما، على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وأيدت إخلاء سبيلهم بكفالة 1000 جنيه.

وكان دفاع كل من شريف الروبى وعدلى محمد، تقدم باستئناف على قرار قاضى المعارضات بتجديد حبس المتهمين 15 يوما، الصادر أمس الثلاثاء، وتم قبول الاستئناف.

وكانت النيابة نسبت للمتهمين، فى القضية 58 حصر أحداث طارئة، تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والانضمام إلى جماعة إرهابية، بهدف التحريض ضد نظام الحكم، والتحالف مع جماعة الإخوان، وعقد اجتماعات على مقهى "الدار" بالجيزة.

- إخلاء سبيل شريف الروبى بكفالة ألف جنيه فى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية