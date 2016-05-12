تقرير في الجول – استعدوا لتغيير وجه كرة القدم.. تعديلات جذرية في قانون اللعبة

تعديلات جذرية سيشهدها قانون كرة القدم بعد أن نشرت الـ(IFAB)، الهيئة المنوطة بتعديل قوانين كرة القدم، تعديلات على من 1 إلى 17 من قوانين اللعبة.

تعديلات بعضها ستدخل في صميم المباريات وأخرى عادية ولن تستخدم كثيرا، تم ترتيبها في هذا التقرير بناء على مدى أهميتها وتكراريتها أثناء المباريات.

التعديلات سيتم تطبيقها في قانون كرة القدم بداية من 1 يوليو المقبل، أي أنه سيتم تطبيقها في يورو 2016 المقبلة، وسنراها لأول مرة بشكل واضح في مباريات منتخب إنجلترا الودية أمام تركيا وأستراليا في 22 أو 27 مايو.

وهذه هي أهم التعديلات..

التغيير الأكبر سيشهده قانون التسلل، ما يبقى من القانون هي عملية التسلل نفسها وعدم احتساب أذرع اللاعبين فيها، ولكن ما تغير هو مكان لعب مخالفة التسلل.

مخالفة التسلل ستلعب من مكان تمرير الكرة للاعب المتسلل – حتى لو كان مكان لعب التمريرة في وسط ملعب الفريق الذي احتسب ضده التسلل.

التعديل الأخر هو بخصوص اللاعبين – المدافعين أو المهاجمين – الموجودين خارج خطوط الملعب أثناء التسلل، وجود المدافع خارج خطوط الملعب لا يغطي التسلل، والمهاجم خارج خطوط الملعب لا يعتبر متسللا.

كما أن تداخل اللاعب المتسلل مع المدافع في ظل عودة الكرة من الحارس أو القائمين والعارضة يعتبر تسلل.

إلغاء العقوبة الثلاثية: التعديل الذي تم مناقشته كثيرا بشأن موقف العقاب ثلاثي الأضعاف، والذي بموجبه يطرد اللاعب حينما يتسبب بركلة جزاء في حالة منعه لفرصة هدف محققة في منطقة الجزاء.

وسيتم عقاب اللاعب ببطاقة صفراء فقط حينما يرتكب خطأ مثل هذا، وتعديل حالات استثنائية للبطاقة الحمراء بتعمد الايذاء.

بمعنى أن اللاعب الذي يمنع هدفا بيده متعمدا دون إيذاء الخصم، فالقرار السابق كان طرده واحتساب ركلة جزاء، لكن بموجب التعديل فإن القرار سيكون حصول اللاعب على بطاقة صفراء لعدم تعمده إيذاء لاعب المنافس.

أما لو كانت المخالفة خطأ بدني بشد أو جذب فسيتم طرد اللاعب.

ضربة الجزاء أثناء المباراة: بعض المخالفات ستستوجب ضربة حرة غير مباشرة للفريق المحتسبة ضده ركلة الجزاء، وهي إذا قام لاعب أخر بتسديد الركلة غير الواقف على تسديدها، مع إنذار للاعب المسدد، وفي حال تمرير الكرة للخلف.

حركة "التهويش" من قبل الحارس أو اللاعب ستستوجب إنذارا.

لو تم تسديد ركلة المرمى – أو الركلة الركنية – في مرمى الفريق المسدد سيتم احتساب ركلة ركنية للمنافس.

تعديلات كبرى ستشهدها ضربات الترجيح، حيث يقول القانون رقم 10 في صورته الجديدة إنه من الممكن تغيير حارس المرمى في أي وقت خلال ضربات الترجيح. بمعنى: من الممكن أن يتصدى حارس للركلة الأولى وأخر للركلة الثانية وهكذا.

ركلة الترجيح تنتهي عندما تقف الكرة تماما، بما في ذلك أن يمسك بها حارس المرمى.

مخالفة لمسة اليد التي تستوجب إنذارا في التعديلات الجديدة هي التي تعطل هجمة واعدة فقط، غير ذلك لا تستوجب إنذارا.

محاولة السلوك العنيف تستوجب طردا، حتى لو لم يحدث تلامس.

اللاعب الذي سيتم إصابته بواسطة خطأ نال على إثره اللاعب المعتدي على إنذار أو طرد، يمكن علاجه على أرضية الملعب سريعا، حسب التعديل على قانون رقم 5 من قوانين اللعبة.

من الممكن للحكم طرد أي لاعب قبل إنطلاق المباراة، ولكن من حق الفريق المنقوص استبدال اللاعب المطرود.

بمعني: إذا تم طرد لاعب قبل ركلة البداية، وقبل إعلان القوائم، على الفريق المطرود منه لاعب استبدال اللاعب من القائمة كلها.

أما إذا تم الطرد بعد إعلان القوائم، فيمكن استبداله في التشكيل الأساسي ويدخل الفريق المباراة بـ11 لاعبا، ولكن بعدد بدلاء أقل ويظل للفريق الحق في إجراء 3 تبديلات.

يمكن لعب ضربة البداية في أي اتجاه، تمريرها للخلف ليس إلزاميا حسب التعديل على قانون رقم 8.

القانون رقم 1 الخاص بأرض الملعب لغى إمكانية وجود أرض ملعب مختلط بين النجيل الطبيعي والصناعي، مع الإبقاء على إمكانية وجود أرض ملعب "هجين" بين النوعين.

بمعنى، لا يمكن وجود أجزاء منفصلة من النجيل الطبيعي وأخرى من الصناعي.

إعلانات أرض الملعب لابد أن تكون بعيدة بمتر واحد على الأقل من خط التماس.

من الممكن وضع شعار البطولة أو الاتحاد المنظم للمباراة على راية الركنية، ولكن لا إعلانات ستوضع على العلم.