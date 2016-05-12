بالصور.. مميش يستقبل المشاركين فى المؤتمر الدولى للنقل البحرى

استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وفداً رفيع المستوى من المشاركين فى المؤتمر الدولى للنقل البحرى، برئاسة اللواء بحرى محمود حاتم القاضى رئيس الاتحاد العربى لغرف الملاحة ورئيس المؤتمر، وبحضور السيد مجدى المغازى مدير إدارة الشركات، والسيد ميخائيل سامى مدير إدارة الخدمات بالهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية.

حضر اللقاء كل من الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق، والدكتور أحمد الدرش وزير التخطيط الأسبق، واللواء محسن المصرى الأمين العام للاتحاد العربى لغرف الملاحة، وجلين جوردون رئيس منظمة الـ "فوناسبا" وعبد العزيز مانتراش نائب رئيس المنظمة للشرق الأوسط وإفريقيا ورئيس اتحاد وكلاء السفن بالمملكة المغربية، وهبلى جيلى المدير التنفيذى "Itolead"، وباولو تولتون نائب رئيس شركة ميرسك لتكنولوجيا الملاحة.

ورحب الفريق مُهاب مميش بالحضور، وهنأ قادة المؤتمر الدولى للنقل البحرى على نجاحه، مؤكداً على أهميته فى إثراء قطاع النقل البحرى العالمى من خلال التعرف والاطلاع على أحدث المستجدات فى هذا القطاع الحيوى.

وشدد الفريق مميش على أهمية قناة السويس لحركة الملاحة العالمية وحرصها الدائم على التفاعل مع التطور المستمر فى متغيرات قطاع النقل البحرى، وهو الأمر الذى ظهر جلياً فى مشروع حفر قناة السويس الجديدة بما انعكس بالإيجاب على درجة تنافسية قناة السويس ورفع تصنيفها.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية حفر قناة شرق بورسعيد، والتى نجحت فى تسهيل حركة دخول وخروج السفن القادمة من وإلى ميناء شرق بورسعيد دون الاضطرار للانتظار مع السفن العابرة للقناة.

ثم ألقى الفريق مميش الضوء على مشروع تنمية منطقة قناة السويس، كاشفاً عن أبرز الفرص الاستثمارية التى يتضمنها، وحجم فرص العمل التى سيوفرها لأبناء مصر من جميع المحافظات، وخاصة سيناء ومدن القناة لجذب الكثافة السكانية وإعادة التوزيع الديموجرافى بالمنطقة.

وفى نهاية اللقاء أهدى الفريق مُهاب مميش، درع الهيئة للواء محمود حاتم القاضى رئيس المؤتمر وعدد من كبار الشخصيات المشاركين فى المؤتمر، وفى المقابل أهدى اللواء حاتم القاضى درع المؤتمر للفريق مُهاب مميش رئيس الهيئة تقديراً لجهوده فى قطاع الملاحة الدولى.



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