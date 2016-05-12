أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
صورة| قنصلية تركيا تنكس العلم حدادا على ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
صور| الأنبا بولا يزور مصابي «تفجير مارجرجس» في مستشفيات طنطا -
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مميش يستقبل المشاركين فى المؤتمر الدولى للنقل البحرى

Google+ Print
بالصور.. مميش يستقبل المشاركين فى المؤتمر الدولى للنقل البحرى بالصور.. مميش يستقبل المشاركين فى المؤتمر الدولى للنقل البحرى
استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وفداً رفيع المستوى من المشاركين فى المؤتمر الدولى للنقل البحرى، برئاسة اللواء بحرى محمود حاتم القاضى رئيس الاتحاد العربى لغرف الملاحة ورئيس المؤتمر، وبحضور السيد مجدى المغازى مدير إدارة الشركات، والسيد ميخائيل سامى مدير إدارة الخدمات بالهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية.

حضر اللقاء كل من الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق، والدكتور أحمد الدرش وزير التخطيط الأسبق، واللواء محسن المصرى الأمين العام للاتحاد العربى لغرف الملاحة، وجلين جوردون رئيس منظمة الـ "فوناسبا" وعبد العزيز مانتراش نائب رئيس المنظمة للشرق الأوسط وإفريقيا ورئيس اتحاد وكلاء السفن بالمملكة المغربية، وهبلى جيلى المدير التنفيذى "Itolead"، وباولو تولتون نائب رئيس شركة ميرسك لتكنولوجيا الملاحة.

ورحب الفريق مُهاب مميش بالحضور، وهنأ قادة المؤتمر الدولى للنقل البحرى على نجاحه، مؤكداً على أهميته فى إثراء قطاع النقل البحرى العالمى من خلال التعرف والاطلاع على أحدث المستجدات فى هذا القطاع الحيوى.

وشدد الفريق مميش على أهمية قناة السويس لحركة الملاحة العالمية وحرصها الدائم على التفاعل مع التطور المستمر فى متغيرات قطاع النقل البحرى، وهو الأمر الذى ظهر جلياً فى مشروع حفر قناة السويس الجديدة بما انعكس بالإيجاب على درجة تنافسية قناة السويس ورفع تصنيفها.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية حفر قناة شرق بورسعيد، والتى نجحت فى تسهيل حركة دخول وخروج السفن القادمة من وإلى ميناء شرق بورسعيد دون الاضطرار للانتظار مع السفن العابرة للقناة.

ثم ألقى الفريق مميش الضوء على مشروع تنمية منطقة قناة السويس، كاشفاً عن أبرز الفرص الاستثمارية التى يتضمنها، وحجم فرص العمل التى سيوفرها لأبناء من جميع المحافظات، وخاصة سيناء ومدن القناة لجذب الكثافة السكانية وإعادة التوزيع الديموجرافى بالمنطقة.

وفى نهاية اللقاء أهدى الفريق مُهاب مميش، درع الهيئة للواء محمود حاتم القاضى رئيس المؤتمر وعدد من كبار الشخصيات المشاركين فى المؤتمر، وفى المقابل أهدى اللواء حاتم القاضى درع المؤتمر للفريق مُهاب مميش رئيس الهيئة تقديراً لجهوده فى قطاع الملاحة الدولى.


>المؤتمر الدولى للنقل البحرى (1)

المؤتمر الدولى للنقل البحرى (2)

المؤتمر الدولى للنقل البحرى (3)

المؤتمر الدولى للنقل البحرى (4)

المؤتمر الدولى للنقل البحرى (5)

المؤتمر الدولى للنقل البحرى (6)

المؤتمر الدولى للنقل البحرى (7)

- عبور 190 سفينة قناة السويس بحمولة 11.2 مليون طن خلال 4 أيام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير