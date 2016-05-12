مقتل 4 شرطيين فى هجوم انتحارى مزدوج بأحزمة ناسفة غرب بغداد

>أعلنت مصادر أمنية وطبية مقتل أربعة عناصر من الشرطة بينهم ضابط برتبة عقيد وإصابة 14 أغلبهم من قوات الأمن فى هجوم انتحارى مزدوج بأحزمة ناسفة استهدف الخميس مقرا للشرطة فى منطقة أبوغريب، غرب بغداد.

وقال ضابط برتبة عقيد فى الشرطة "قتل أربعة من عناصر الشرطة ومعتقل وأصيب 14 بينهم ثلاثة معتقلين، بجروح فى هجوم انتحارى مزدوج بأحزمة ناسفة".

وأضاف أن "الهجوم وقع فى ساعة مبكرة ضد مركز شرطة الانتصار فى ناحية أبوغريب" على بعد 20 كيلومترا الى الغرب من بغداد.

وأوضح أن "الانتحاريين فجرا نفسيهما داخل المقر بعد اقتحامه خلال قيام مسلحين بالاشتباك مع حراس المقر ".

وأكد الضابط "مقتل ضابط برتبة عقيد ، مدير مركز شرطة الانتصار، واصابة ضابط اخر برتبة ملازم اول بجروح جراء الهجوم".

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