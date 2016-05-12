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مقتل 3 انتحاريين وضابط شرطة عراقى فى هجوم لداعش على قضاء"أبو غريب"

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مقتل 3 انتحاريين وضابط شرطة عراقى فى هجوم لداعش على قضاء"أبو غريب" مقتل 3 انتحاريين وضابط شرطة عراقى فى هجوم لداعش على قضاء"أبو غريب"

صدت القوات العراقية هجوما انتحاريا الخميس، استهدف مركز شرطة بقضاء "أبو غريب" غربى العاصمة بغداد بالعراق، مما أسفر عن مقتل ثلاثة انتحاريين ومدير المركز، وهو ضابط برتبة عقيد، وإصابة أربعة عناصر من الشرطة العراقية.

وقال الناطق باسم "عمليات بغداد" العميد سعد معن- فى تصريح اليوم- أنه "تم إفشال هجوم إرهابى على مركز شرطة الانتصار فى منطقة الزيدان بقضاء أبو غريب، وقتل ثلاثة انتحاريين حاولوا اقتحام المركز قبل تمكنهم من دخول المبنى"، مشيرا إلى استشهاد شرطى وإصابة أربعة آخرين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن عناصر الشرطة العراقية تصدوا لهجوم مسلحى داعش، ووقع اشتباك مسلح بين الجانبين، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
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