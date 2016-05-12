قوات موالية للحكومة السورية تسيطر على أراض شمالى حلب

>قال المرصد السورى لحقوق الإنسان ومقاتل بجماعة مسلحة إن قوات موالية للحكومة السورية سيطرت على مواقع من مقاتلين معارضين شمالى حلب اليوم الخميس مع انتهاء أجل تهدئة فى المدينة.

وتركز القتال فى منطقة حندرات التى تسيطر عليها المعارضة وهى منطقة مهمة لقربها من آخر طريق يصل إلى مناطق المعارضة فى حلب. وقال المعارض إنه أمكن استعادة بعض المواقع التى سيطرت عليها القوات الموالية للحكومة.

وكانت تهدئة مدتها 48 ساعة أعلنها الجيش السورى فى مدينة حلب قد انتهت الساعة الواحدة صباحا (2200 بتوقيت جرينتش)، ولم يعلن على الفور تمديد التهدئة التى توسطت فيها الولايات المتحدة وسوريا بهدف إحياء اتفاق أوسع نطاقا لوقف الأعمال القتالية كان قد انهار فى اغلب أرجاء غرب سوريا.

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