"داعش" تعلن مسؤوليتها عن هجوم فى المكلا اليمنية أسفر عن مقتل 10 جنود

> أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم بسيارة ملغومة فى مدينة المكلا اليمنية قالت مصادر طبية إنه أسفر عن مقتل عشرة جنود، وقال التنظيم فى بيان على الإنترنت إن أحد أفراده فجر نفسه فى سيارة على مقربة من قوات حكومية.

وقال البيان "تمكن فارس من فرسان الشهادة... من تفجير سيارته المفخخة على مقر لمرتدى ميليشيا هادى عملاء التحالف بمنطقة خلف فى مدينة المكلا".

وكانت مصادر طبية قالت فى وقت سابق إن عشرة جنود قتلوا فى معسكر للبحرية فى ميناء خلف بالمكلا فى انفجار سيارة ملغومة. وقالت إن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 15 جنديا.

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