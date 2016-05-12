بالفيديو - أبو تريكة والجابر يشاركان رونالدينيو وفيجو في ودية أساطير الفيفا والمكسيك

شارك الثنائي العربي محمد أبو تريكة وسامي الجابر في المباراة الودية التي جمعت أساطير الفيفا مع أساطير منتخب المكسيك فجر اليوم الخميس.

أقيمت المباراة على هامش احتفال الاتحاد الدولي لكرة القدم باجتماع الفيفا، المقرر إقامته في المكسيك.

محمد أبو تريكة بدأ ا المباراة من مقاعد البدلاء، فيما شارك الجابر في التشكيل الأساسي للمباراة، ونجح كل منهما في صناعة هدف خلال المباراة لفريقه.

انتهت المباراة بفوز نجوم المكسيك على أساطير الفيفا بنتيجة 9 أهداف مقابل 8، بعد أن تعاقبت 4 فرق على المشاركة باسم أساطير الفيفا.

وسجل أهداف أساطير الفيفا كل من بابلو آيمار " ثلاثة أهداف" - لويس فيجو "هدفين"، وهدف واحد لكل من دوايت يورك - ألبيرتيني ورونالدينيو على التوالي.

وتولى كل من جوزيه مورينيو وكارولينا موراسي مهمة الإدارة الفنية لفرق أساطير الفيفا الأربعة.

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