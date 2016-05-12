الدفاع المدنى ينفي اندلاع حريق بمصفاة الرويس

نفي الرائد على عبدالله مبخوت الحارثي مدير إدارة الدفاع المدنى بالمنطقة الغربية ، اندلاع حريق بمصفاة الرويس للبترول . كما اكد ان ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي ليس له اساس من الصحة .

واوضح أن الحريق الذي اندلع في الرابعة صباحا اليوم وقع في شركة خاصة خارج مدينة الرويس وبعيد تماماً عن مصفاة الرويس للبترول.

وكشف ان الحريق وقع في نفايات وبراميل تابعة لشركة خاصة قرب مدينة غياثي وليس لها أي علاقة بالبترول .

وفال أن الحريق كان محدود جداً وتمت السيطرة عليه في دقائق ولا يوجد أي خسائر او اضرار مادية في الشركة ، وكل ما احترق براميل وكراتين خالية وكوم من النفايات .

كما طالب مدير إدارة الدفاع المدنى بالمنطقة الغربية ، بعدم الانسياق وراء الشائعات واخذ المعلومة من مصادرها .