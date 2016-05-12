أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
صورة| قنصلية تركيا تنكس العلم حدادا على ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
صور| الأنبا بولا يزور مصابي «تفجير مارجرجس» في مستشفيات طنطا -
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

7يونيو أولى جلسات دعوى تمكين رؤية إبراهيم سعيد لابنه

Google+ Print
7يونيو أولى جلسات دعوى تمكين رؤية إبراهيم سعيد لابنه 7يونيو أولى جلسات دعوى تمكين رؤية إبراهيم سعيد لابنه

حددت محكمة أسرة المعادي، 7 يونيو أولى جلسات تمكين روية إبراهيم سعيد لابنه جاء ذلك في الطلب رقم 433 لسنة 2016 المقدم من أحمد المغربي محامي إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، لتمكين موكله من رؤية نجله “آدم”.

يذكر أن الطرفين تغيبوا عن الحضور أمام مكتب فض المنازعات بمحكمة الأسرة واحال المكتب الدعوي للمحكمة لتحديد جلسة والفصل بها ”
> يذكر أن زوجة لاعب الأهلى والزمالك السابق، تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة أسرة المعادى، لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المادية والشرعية، ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا