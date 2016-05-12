7يونيو أولى جلسات دعوى تمكين رؤية إبراهيم سعيد لابنه

حددت محكمة أسرة المعادي، 7 يونيو أولى جلسات تمكين روية إبراهيم سعيد لابنه جاء ذلك في الطلب رقم 433 لسنة 2016 المقدم من أحمد المغربي محامي إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، لتمكين موكله من رؤية نجله “آدم”.

يذكر أن الطرفين تغيبوا عن الحضور أمام مكتب فض المنازعات بمحكمة الأسرة واحال المكتب الدعوي للمحكمة لتحديد جلسة والفصل بها ”

> يذكر أن زوجة لاعب الأهلى والزمالك السابق، تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة أسرة المعادى، لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المادية والشرعية، ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية.