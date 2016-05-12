محافظ بنى سويف يقرر زيادة رواتب 1200متعاقد من حملة المؤهلات العليا

قرر المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، زيادة رواتب المتعاقدين المؤقتين بالديوان العام والوحدات المحلية والمشروعات التابعة لها والبالغ عددهم 1200متعاقداُ من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة والمؤهلات الأقل،ليصل ما يتقاضاه المتعاقد من أجور تتراوح من 900 جنيها إلى 1100 جنيهاً وذلك بخلاف ما يتقاضاه من مستحقات مادية كالأجر الاضافي.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتى لتحسين أوضاع المتعاقدين المعيشية والوفاء بالتزاماتهم الأسرية والمادية وتحفيزا لهم على مزيد من العمل والاجتهاد لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وذلك في اطاراالسياسة التى تنتهجها الدولة لتحسين أوضاع العاملين المؤقتين المالية والوظيفية وتعظيم الإستفادة القصوى من ادائهم وتحقيق رضاءهم الوظيفي.