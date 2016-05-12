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إجراء أول عمليتين لاستئصال الأورام بمستشفى بورسعيد

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إجراء أول عمليتين لاستئصال الأورام بمستشفى بورسعيد إجراء أول عمليتين لاستئصال الأورام بمستشفى بورسعيد
أكد الدكتور شريف أبو جندى استشارى الباطنة والقلب ومدير مستشفى بورسعيد العام، بأنه تم إجراء عمليتين لاستئصال الأورام بقسم الجراحة والتى تعد الأولى من نوعها بمستشفى حكومى على مستوى المحافظات .

وقال أبو جندى، إن إجراء هذه العمليات الجراحية يفتح المجال أمام مرضى الأورام فى بورسعيد لتلقى الخدمة العلاجية والطبية دون الحاجة للتنقل خارج بورسعيد، وإجراء مثل هذه العمليات بالمستشفيات الخاصة وبتكاليف تنوء بكاهل المرضى.

وأضاف أبو جندى، أن ما نقدمه تعتبر خدمة جديدة تضاف للخدمات التى تم استحداثها فى مستشفى بورسعيد العام التى شهدت إجراء 7 عمليات قلب مفتوح و365 قسطرة قلب علاجية وتشخيصية و45 عملية أوعية دموية وعمليتين تغيير مفاصل للحوض .

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