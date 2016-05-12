رضا عبد العال يعود للتدريب من بوابة جمهورية شبين

أعلن مجلس إدارة نادي جمهورية شبين عن التعاقد مع رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق ليصبح مديرا فنيا للفريق الذي سينافس الموسم المقبل في الدوري الممتاز (ب).

ومن المقرر أن يبدأ المدرب السابق لأندية بهتيم وطنطا اختبار اللاعبين الجدد خلال الأيام المقبلة على أن يتم تشكيل الجهاز المعاون في أقرب اجتماع لمجلس الإدارة مع المدير الفني الجديد.

من جانبه أبدى أحمد الخشن رئيس مجلس إدارة النادي سعادته البالغة بالتعاقد مع رضا عبد العال لقيادة الفريق مؤكدا أن المجلس وعد بالتعاقد مع مدرب كبير وأوفى بذلك.

وشدد أن مجلس الإدارة لن يبخل على الفريق حتى يتحقق الحلم الاكبر بالصعود للدوري الممتاز.

فيما أكد محمود شوقي عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي للنادي أن المفاوضات مع عبد العال لم تستغرق سوى ساعات معدودة حضر بعدها الى شبين الكوم لإعلان الاتفاق مشيرا إلى أن معظم مشجعي النادي أبدوا سعادتهم بالتعاقد مع رضا عبد العال.