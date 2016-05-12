فريق في الجول - صاحب هدف دجلة القاتل في الأهلي يختار أفضل 11 في الدوري

يعرض FilGoal.com اختيارات الكونجولي جونيور مابوكو مهاجم وادي دجلة لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات مابوكو من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية. وينشرها FilGoal.com تباعا.

واختار اللاعب الذي سجل هدف فوز دجلة القاتل في الأهلي لاعبين فقط في خط الدفاع هما أحمد حجازي ومحمد كوفي، ولم يقتنع بوضع ظهيرين في فريقه.

ويرى مابوكو أن رمضان صبحي نجم الأهلي الشاب هو الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم، وزميله ستانلي أوهاويتشي هو المحترف الأفضل.