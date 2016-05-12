البحرين تؤكد على موقفها الرافض لكل صور الإرهاب

أكدت مملكة البحرين على موقفها الثابت والراسخ والرافض لكل صور الإرهاب وأشكاله، مهما كانت أسبابه ودوافعه والجهة التى تقف ورائه أو تموله.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة "جمال فارس" فى كلمته أمام النقاش المفتوح لمجلس الأمن الدولى بشأن مكافحة الإرهاب قوله " أن العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى يعتز بمكانة الأزهر وبدوره الرائد على الساحة الإسلامية للتصدى لكل التحديات والممارسات الفكرية الدخيلة، ونهج الوسطية والاعتدال الذى يتميز به الأزهر الشريف باعتباره منارة العالم الإسلامى ويعكس روح الإسلام المتسامحة ونبذه للتطرف بكافة أشكاله وصوره.

وأوضح "فارس" أن التصدى للجماعات الإرهابية يستلزم العمل والجهود المتواصلة فى عدة اتجاهات منها الجانب الأمنى والعسكرى وأيضاً الجانب الأيديولوجى والمتمثل فى مكافحة الفكر المتطرف والمناقض للفطرة الإنسانية والمشوه لتعاليم الدين الإسلامى والمسىء لمبادئه، إضافة إلى الجانب المالى المتمثل فى تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية والحد من قدراتها على تجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

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