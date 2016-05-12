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الأردن يدين تفجيرات بغداد..ويؤكد رفضه لكل أعمال العنف والإرهاب

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الأردن يدين تفجيرات بغداد..ويؤكد رفضه لكل أعمال العنف والإرهاب الأردن يدين تفجيرات بغداد..ويؤكد رفضه لكل أعمال العنف والإرهاب

أدان الأردن وبشدة الخميس، التفجيرات الإرهابية التى شهدتها بغداد أمس الأربعاء وأودت بحياة العشرات من الأبرياء وإصابة آخرين.

وشدد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الأردنية الدكتور محمد المومنى، فى بيان له اليوم، على موقف الأردن الثابت فى رفض أعمال العنف والإرهاب بجميع أشكاله وأيا كانت دوافعه ومصادره ومنطلقاته.

وأعرب المومنى عن تضامن الأردن مع العراق فى مواجهة الإرهاب والعنف الذى يستهدف أمنه واستقراره، مقدما التعازى للحكومة العراقية والشعب العراقى ولأسر الضحايا وتمنى للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

كما أدان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى ناصر جودة الليلة الماضية الهجمات الإرهابية التى هزت العاصمة العراقية بغداد وأودت بحياة أكثر من 90 عراقيا إلى جانب إصابة العشرات.

وقال جودة- فى تغريدة له على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعى- "إن تفجيرات إرهابية إجرامية مشينة من قبل خوارج العصر فى العراق تودى بحياة أكثر من ٩٠ مواطنا يجب أن نقضى على هذا السرطان وندحره ! مواساتنا للأشقاء".

وكانت ثلاثة تفجيرات قد وقعت أمس فى بغداد أولها استهدف سوقا شعبية فى مدينة الصدر مما أسفر عن مقتل 72 شخصا. . أما التفجيران الآخران فقد وقعا فى منطقتى الكاظمية والجامعة إثر تفجير سيارتين يقود إحداهما انتحارى مما أدى إلى مقتل 22 شخصا.

ومن جهته. . أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عن تنفيذ الهجمات الثلاثة فى مناطق الكاظمية والجامعة والصدر فى بغداد والتى أسفرت عن سقوط 94 قتيلا وإصابة العشرات.
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