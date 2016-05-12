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تنظيم داعش يخطف 6 ضباط شرق مدينة مصراتة الليبية

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تنظيم داعش يخطف 6 ضباط شرق مدينة مصراتة الليبية تنظيم داعش يخطف 6 ضباط شرق مدينة مصراتة الليبية

اختطف تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا 6 من الضباط وضباط الصف يتبعون جهاز الشرطة فى أبوقرين وزمزم التابعين لمدينة مصراته الليبية.

وقال رئيس الفرع البلدى أبوقرين محمد الجالى العبدلى- فى تصريح صحفى الخميس، "إن التنظيم الإرهابى اعتقل 6 من ضباط الشرطة، 3 منهم برتب مقدم وملازم أول وضابط صف من أبوقرين و3 آخرين من منطقة زمزم، واقتادهم إلى مكان مجهول ولم يعرف مصيرهم حتى الآن".

وكان تنظيم داعش الإرهابى قد أعدم ظهر الأحد الماضى، أحد الضباط المتقاعدين بالجيش الليبى يدعى العقيد سعد محمد عبدالله الورفلى من سكان بلدة زمزم.
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