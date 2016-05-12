فيديو.. السيسي: نحتاج 14 مليار جنيه لتنفيذ كافة مراحل الاسكان الاجتماعي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تحتاج 14 مليار جنيه لتنفيذ كافة مراحل الاسكان الاجتماعي المستقبلية.

وأضاف السيسي، خلال مقاطعته كلمة وزير الإسكان مصطفى مدبولي في حفل افتتاح عددًا من مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ عدد الوحدات السكنية لكل المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي.

وطالب الرئيس الحكومة بضرورة وضع أفكار مختلفة دون وضع عبء على المواطن، قائلا : “لو لدينا فرصة نقل المواطنين من المناطق الخطرة لمناطق أخرى سننهي تماما الشكل الغير لائق بمصر ولا أهل مصر”.