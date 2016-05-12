التضامن : مليون جنيه جائزة للمسلسلات الخالية من تعاطى المخدرات فى رمضان

وأكدت غادة والى ، فى بيان اليوم ، أنه سيتم رصد وتحليل الأعمال الدرامية التى تذاع خلال شهر رمضان إسبوعياً لمعرفة عدد مشاهد التدخين والترويج لتعاطى المخدرات أولاً بأول ولرصد قائمة سوداء عن الأعمال التى تروج لتعاطى المخدرات والإدمان ،حيث يتم مخاطبة كبار كتّاب الدراما والنقاد وتوعية الرأى العام بخطورة تلك المشاهد، ولبحث كيفية منع الترويج للمخدرات فى الأعمال الدرامية خاصةً بعد توقيع الميثاق الأخلاقى لتناول درامى رشيد لمنع ترويج مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية.
وأوضحت غادة والى ، أن ميثاق الشرف الذى تم إعداده لتناول درامي رشيد لمشكلة التدخين وتعاطي المخدرات ، في الأعمال الدرامية بمشاركة نقابه المهن التمثيليه ونقابه السينمائيين وكبار كتاب الدراما والمركز الكاثوليكي للسينما ،أدى إلى الانخفاض النسبى لمشاهد التدخين وتعاطى المخدرات لنسبة 13% من المساحة الزمنية لدراما رمضان 2015 بالمقارنة بنسبة 15.5 % فى رمضان 2014 ، وكذلك الانخفاض النسبى لمشاهد المخدرات لنسبة 10.8% من المساحة الزمنية للإعمال السينمائية المعروضة فى عيد الأضحى بالمقارنة بنسبة 26.6 % فى عيد الفطر العام الماضى .
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