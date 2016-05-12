التضامن : مليون جنيه جائزة للمسلسلات الخالية من تعاطى المخدرات فى رمضان

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن تخصيص جائزة مالية بقيمة مليون جنيه بالتنسيق مع صندوق التمويل الأهلى بوزارة الشباب للأعمال الدرامية التى ستعرض فى رمضان المقبل والخالية من مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات، وكذلك الأعمال التى تعرض هذه المشاهد متضمنة الآثار وتداعيات الإدمان على المتعاطين، وذلك لتسليط الضوء على الآثار السلبية نتيجة التعاطى والتدخين، حيث يتم دائما فتح جسور التواصل والحوار الدائم مع المبدعين وصناع الدراما، لاسيما كُتاب ومنتجى الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المقبل لفتح حوار بناء معهم بشأن التناول الدرامى الرشيد للقضايا المجتمعية بشكل عام وقضية المخدرات بشكل خاص.

وأكدت غادة والى ، فى بيان اليوم ، أنه سيتم رصد وتحليل الأعمال الدرامية التى تذاع خلال شهر رمضان إسبوعياً لمعرفة عدد مشاهد التدخين والترويج لتعاطى المخدرات أولاً بأول ولرصد قائمة سوداء عن الأعمال التى تروج لتعاطى المخدرات والإدمان ،حيث يتم مخاطبة كبار كتّاب الدراما والنقاد وتوعية الرأى العام بخطورة تلك المشاهد، ولبحث كيفية منع الترويج للمخدرات فى الأعمال الدرامية خاصةً بعد توقيع الميثاق الأخلاقى لتناول درامى رشيد لمنع ترويج مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية.

وأوضحت غادة والى ، أن ميثاق الشرف الذى تم إعداده لتناول درامي رشيد لمشكلة التدخين وتعاطي المخدرات ، في الأعمال الدرامية بمشاركة نقابه المهن التمثيليه ونقابه السينمائيين وكبار كتاب الدراما والمركز الكاثوليكي للسينما ،أدى إلى الانخفاض النسبى لمشاهد التدخين وتعاطى المخدرات لنسبة 13% من المساحة الزمنية لدراما رمضان 2015 بالمقارنة بنسبة 15.5 % فى رمضان 2014 ، وكذلك الانخفاض النسبى لمشاهد المخدرات لنسبة 10.8% من المساحة الزمنية للإعمال السينمائية المعروضة فى عيد الأضحى بالمقارنة بنسبة 26.6 % فى عيد الفطر العام الماضى .

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