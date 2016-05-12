رئيس الوزراء: مصر لديها قدرات هائلة وشباب قادر على قهر التحديات

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن افتتاح المشروعات بمدينة بدر يأتى بعد أيام من موسم الحصاد، ما يؤكد على تحقيق التنمية الشاملة التى تعد الهدف الأسمى لبناء وطن قوى مزدهر، لإفساح الطريق للدولة التنموية وتنفيذ مشروعات قومية كبرى.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته اليوم الخميس، أثناء افتتاح عدد من المشروعات بمدينة بدر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مشروع قناة السويس الجديدة الذى بدأ بالاكتتاب العام، حقق نجاحا كبيرا، مؤكدا على أن مصر لديها من القدرات الهائلة ولديها أجيال من الشباب القادر على قهر التحديات.

وأوضح إسماعيل أن مصر بوابة للتجارة العالمية، وملتقى للثقافة، والإبداع ما يستوجب تطوير الجهاز الإدارى للدولة.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إننا نسعى لتطوير نظم الإدارة ومنظومة اتخاذ القرار، لافتا إلى أنه لابد من القضاء على الفساد ومحاسبة المخطئ .

وتابع أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، نفذت 30 مشروعًا فى مجالات مختلفة، بينها الإسكان والتنمية العمرانية والطرق، مؤكدا أن الحكومة تسعى لتطوير الجهاز الإدارى للدولة ورفع كفاءته والقضاء على الفساد ومحاسبة المخطئ، موضحا أن العمل والإنجاز مستمران دون توقف لصنع مستقبل مشرق لمصر.

وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن المشروعات التى افتتحت فى فبراير هى مقدمة لافتتاح العديد من المشروعات.

- اليوم.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروعات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة

>