نصائح "مميزة" للتغلب على التعب والاكتئاب

التكيف مع نمط حياة صحى عند الكثيرين قد يتضمن اتباع حمية غذائية وممارسة للتمارين الرياضية بانتظام والعناية اليومية، وتعد هذه من الطرق التقليدية التى يتبعها الكثيرون، لكن هناك نصائح صحية مدهشة كشف عنها تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عن نصائح صحية تتضمن الآتى:

1- إذا كنت تواجه يوما متعبا، وترغب فى تجنب التثاؤب المستمر فى العمل أو حياتك اليومية، من الممكن أخذ رشفه على كوب من الماء البارد ببطء مع أخذ نفس عميق عدة مرات، ويمكن القيام بذلك للشعور بالنشاط والتغلب على التثاؤب.

2- التغلب على الغثيان أو القىء، من خلال الضغط على الجزء الداخلى من المعصم الأيسر باستخدام أصابع اليد اليمنى، وهذه النقطة نقطة وخزية، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن ممارسة الضغط على هذه النقطة فى اليد اليسرى يساعد فى التغلب على الغثيان والقىء.

3- هناك بعض الأوقات التى يشعر فيها بعض الأشخاص بفقدان الإحساس فى أحد اليدين، بسبب عدم تدفق الدورة الدموية، ومن الممكن التغلب على ذلك عن طريق هز الرأس حتى تسمح بتدفق الدم فى الدورة الدموية حتى تسمح بوصولها للأعصاب فى العنق، وهذه الأعصاب مسئولة عن تدفق وتحفيز الدم فى اليدين، مما يقلل من تخدير اليدين.

4- إذا كنت تواجه يوما سيئا وتشعر بالاكتئاب أو حالتك المزاجية ليست جيدة، فمن الممكن القيام بمحاولة عض نهاية قلم رصاص برفق، فهذا الإجراء يعادل الابتسامة ويساعد على إطلاق هرمون السيروتونين والدوبامين فى الدماغ وبالتالى يتحسن المزاج.

5-إذا كنت تعانى من الزغطة دون توقف، فعليك بشرب كوب من الماء البارد والوقوف بشكل مستقيم، ثم الانحناء عند الخصر حتى يكون الجزء العلوى من جسمك موازيا للأرض وشرب الماء ببطء .

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