الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً باتجاه «باب المندب» يسقط في البحر

أطلقت المليشيات التابعة للحوثيين وعلي عبدالله صالح، اليوم الخميس، صاروخا باليستيا من طراز “توشكا” من مواقعها في مديرية الوازعية جنوب غرب محافظة تعز باتجاه مديرية باب المندب التابعة للمحافظة، إلا أنه سقط في البحر.

ونقلت صحيفة “عدن الغد” عن مصادر بالمقاومة الجنوبية قولها “إن الصاروخ شوهد وهو يعبر سماء الصبيحة الغربية بمحافظة لحج المجاورة لتعز ويسقط في البحر بالقرب من باب المندب، موضحة أن إطلاق الصاروخ جاء متزامنا مع اجتماع مشايخ وأعيان قبائل الصبيحة مع قيادة التحالف العربي المتمركزة في باب المندب من أجل توفير الدعم اللازم لتحرير مديرية الوازعية من المليشيات”.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات تواصل قصفها المدفعي العنيف لمواقع المقاومة الجنوبية على طول السلسلة الجبلية بين مديريتى الوازعية بتعز والمضاربة بمحافظة لحج، والتي يتخذ منها المقامون من قبائل الصبيحة خطوط تمركز دفاعية لصد أي تقدم للمليشيات نحو مناطقهم.

أ ش أ