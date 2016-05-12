مرور سوهاج يضبط سيارة ماركة جيب شيروكى مسروقة

مراسل «ONA»:

تمكن ضباط وحدة مباحث المرور بسوهاج، اليوم الخميس، من ضبط سيارة ماركة جيب شيروكى زيتى اللون مبلغ بسرقتها.

ونجح ضباط مرور سوهاج، من ضبط السيارة موديل 1995 مثبت عليها لوحات معدنية تحمل رقم 14333 ملاكى سوهاج موتور رقم 35766 شاسه رقم 35766 قيادة بخيت قريشى محمد قريشى، عامل ويقيم بمركز جهينة”.

وبالكشف برقم اللوحات المعدنية تبين أنها خاصة بسيارة أخرى ماركة فورد اكسيتريل موديل 1971 كريمى اللون مقيدة باسم بهاء السيد محمد حجاب، ومقيم دائرة مركز طهطا.

وبالكشف برقم الشاسيه والموتور الخاص بالسيارة المضبوطة تبين أن صحة الرقم هو ف ف 3267 ملاكى القاهرة وأنها مبلغ بسرقتها فى واقعة المحضر رقم 7029 جنح قسم ثان القاهرة الجديدة لسنة 2014 عن بلاغ أحمد صابر محمد فرغل – ومقيم مسكن الشباب – دائرة قسم ثان القاهرة الجديدة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8592 جنح مركز سوهاج لسنة 2016، وجار العرض على النيابة.