تجهيز 5 مستشفيات فى أسوان بشبكات أكسجين مركزية

صرح الدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة فى أسوان بأنه سيتم تجهيز5 مستشفيات بأسوان بشبكات غازات أكسجين مركزية وهى مستشفيات غرب أسوان ،حميات أسوان، دراو المركزى ،نصر النوبة وصدر أسوان.

وأكد الدكتور إيهاب عماد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " بأنه سيتم توصيل شبكات الغازات المركزية بمولدات أكسجين وليس إسطوانات بما يضمن عدم الحاجة لتعبئة الأكسجين.

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