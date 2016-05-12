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ضبط طالب حاول أداء الامتحان بدلاً من زميله المحبوس بسوهاج

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ضبط طالب حاول أداء الامتحان بدلاً من زميله المحبوس بسوهاج ضبط طالب حاول أداء الامتحان بدلاً من زميله المحبوس بسوهاج

أرشيفية

مراسل «ONA»:

تمكن القائمون على امتحانات الصف الثاني الثانوي بمدرسة طما الثانوية التجارية بسوهاج، اليوم الخميس، من ضبط طالب انتحل شخصية طالب آخر محبوس، لأداء الامتحان بدلاً منه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى العميد حسن محمود مأمور مركز شرطة طما، بلاغاً من مدير مدرسة طما الثانوية التجارية، يفيد باكتشاف رئيس لجنة المراقبة بغياب الطالب ” محمود. ع. ح” 16 عامًا، طالب بالصف الثاني التجاري، ووجود شخص آخر منتحل شخصيته لأداء الامتحان بدلاً منه وتبين أنه يدعي “محمد. ع. أ” 15 عامًا، طالب بالصف الثاني الإعدادي.

تم ضبط الطالب المذكور بمعرفة رئيس لجنة المراقبة، وتم تحرير مذكرة بذلك واصطحابه لديوان المركز، وبمواجهة الطالب المتهم أنكر ما نسب إليه.

وتبين من الفحص والتحريات، أن الطالب المتغيب مودع بالمؤسسة العقابية بالمرج بالقاهرة، علي ذمة القضية رقم 1899 إداري مركز طما حيازة سلاح بدون ترخيص.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2103 إداري المركز، وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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