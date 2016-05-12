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بدء اجتماعات الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ

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بدء اجتماعات الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ بدء اجتماعات الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ

 بدأت في ابو ظبي في بفندق دوست ثاني اجتماعات الدورة الأولي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الارصاد الجوية والمناخ  يشارك فيها وزراء  البيئة والأرصاد والمناخ في الدول العربية، والتي تأتي بالتزامن مع المنتدى العربي الأول للأرصاد الجوية واجتماعات اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية التابعة للجامعة العربية.

 ويناقش اجتماع مجلس الوزراء العرب  نتائج الدورة الأولى وإقرارها، ووضع خطة عمل ومشاريع مستقبلية في ضوء تخصيص موارد مالية لتنفيذ  تلك مشاريع التطوير والتحديث في مرافق  الارصاد الجوية واقرار توصيات اللجنة العربية الدائمة للارصاد  وكذلك إصدار ميثاق شرف ينظم وضع آليات التعامل مع الأرصاد الجوية في الوطن العربي

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