أفضل وصفة لعلاج تساقط الشعر.. الثوم والزيت الدافئ

أسباب تساقط الشعر

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طرق طبيعية لعلاج تساقط الشعر

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تساقط الشعر مشكلة يعانى منها الكثير، وهو ما يؤثر على مظهرهم الجمالى سواء للنساء أو الرجال على حد سواء، ما يجعل الرجال والسيدات الذين يعانون هذه المشكلة يلجأون إلى طرق كثيرة لعلاج هذه المشكلة، منها طرق صحيحة ومنها طرق غير مجدية.>ويقدم الموقع الأمريكى "luxy hair" أسباب تساقط الشعر وهى..>1. نقص التغذية الصحية.>2. تقصف الشعر وعدم البحث عن طرق لعلاجه.>3. يعد آثرا جانبيا لبعض الأدوية.>4. التوتر والقلق النفسى.>5. الإفراط فى التدخين.>6. العلاج الكيماوى.>ولأن العلماء حاليا يتجهون إلى المواد الطبيعية للتغلب على المشكلات العلاجية، فيقدم خبراء الجلدية والتجميل مجموعة من النصائح الطبيعية للتغلب على تساقط الشعر وهى:

1. الصبار: وهو يعمل على علاج جفاف فروة الرأس التى تؤدى إلى تساقط الشعر فى النهاية، ويكون استخدامه عن طريق تدليك فروة الرأس بالسائل الهلامى والانتظار بعض ساعات ثم غسله بماء فاتر.

>2. زيت دافئ: تدليك الشعر بزيت دافئ يحفز تدفق الدم به ويفضل أن يكون زيت جوز الهند أو زيت زيتون.

>3. الثوم: ويكون عن طريق تقشيره والضغط عليه للحصول على العصير، ثم نخلط الثوم مع العسل ونضعه فى الثلاجة ثم يتم تدليكه على فروة الرأس وتركه بعض ساعات على الرأس ثم غسله.

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