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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 3 تماثيل آثرية في سوهاج

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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 3 تماثيل آثرية في سوهاج ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 3 تماثيل آثرية في سوهاج

التماثيل المضبوطة

مراسل «ONA»:

تمكن ضباط البحث الجنائي بمركز شرطة البلينا بسوهاج، اليوم الخميس، من ضبط 3 تماثيل أثرية، بحوزة 3 أشخاص، أثناء تفتيش سيارة يستقلونها بنقطة التفتيش الأمنية بالكسرة بدائرة المركز.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العقيد محمد فريد مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بأنه أثناء قيام الملازم أول، محمد الأدهم، ضابط فرع بحث الجنوب، بمباشرة عمله بنقطة التفتيش الأمنية بالكسرة بدائرة المركز وأثناء استيقافه السيارة رقم 9168 ، أ. م. ج، ماركة نيسان يقودها “علاء الدين. م. ع” 35 عامًا، مهندس ميكانيكا، ويقيم بالهرم بالجيزة وبرفقته كل من : “سامي. ف. إ” 59 عامًا، عامل، يقيم بالعمرانية بالجيزة، و”عبد الرؤوف. ح. ع” 44 عامًا، عامل، يقيم بديروط بأسيوط.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 3 تماثيل أثرية صغيرة الحجم، منها اثنين ذهبي اللون والثالث نحاسي اللون، وبمواجهتهم عما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم للمضبوطات، ولم يبدوا سبباً لحيازتهم لها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2483 إداري المركز، وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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