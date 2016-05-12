مصرع 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية بسوهاج

مراسل «ONA»:

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، في تصادم دراجة بخارية يستقلونها، بسيارة نقل، على الطريق الزراعي السريع الشرقي، بناحية الكولا، في محافظة سوهاج.

تلقى العقيد محمد سامى مأمور مركز شرطة أخميم، بلاغاً بوقوع مصادمة، علي الطريق الزراعي السريع الشرقي، بناحية الكولا بدائرة المركز، ووجود متوفين.

انتقل ضباط البحث الجنائي بالمركز، وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة حمدان قاسم حمدان، 32 عامًا، سائق، يقيم بشارع السلخانة ببندر أخميم، السيارة رقم هـ ي ب، 6129 ، نقل، علي الطريق اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالدراجة البخارية رقم 69995 سوهاج، قيادة رجب أبو الدهب طلب، 26 عامًا، نجار، يقيم بناحية عرب التمبكية بدائرة المركز.

أسفر الحادث عن مصرع كل من : قائد الدراجة البخارية، ومرافقيه، جاد رزق جاد الكريم، 23 عامًا، نجار، ومحمود أشرف رشاد، 22 عامًا، نجار، من مستقلي الدراجة البخارية.

تم نقل الجثامين لمستشفى أخميم المركزي وسوهاج الجامعي، وبسؤال أهالي المتوفين، أيدوا ما جاء بالفحص، واتهموا قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث بسبب السرعة الزائدة.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثامين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـي الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر المحضر رقم 6356 جنح المركز، وتم اخطار النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.