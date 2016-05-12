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السبت.. رئيس الوزراء يزور محافظة الأقصر لتفقد عدد من المشروعات الجديدة

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السبت.. رئيس الوزراء يزور محافظة الأقصر لتفقد عدد من المشروعات الجديدة السبت.. رئيس الوزراء يزور محافظة الأقصر لتفقد عدد من المشروعات الجديدة
يزور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، محافظة الأقصر لأول مرة منذ توليه منصب رئاسة الوزراء، وذلك صباح يوم السبت المقبل، ويرافقه عدد من وزراء حكومته، وذلك لتفقد عدد من المشروعات الجديدة بمحافظة الأقصر.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس مجلس الوزراء والوزراء المرافقين له مشروعات مدينة الأقصر ومدينة طيبة ومركز أرمنت غرب الأقصر، ومركز القرنة بالبر الغربي، ومدينة إسنا جنوبي المحافظة، وذلك عقب انتهاء جولاتهم في مدينة أسوان، وهي عبارة عن مشروعات الإسكان الإجتماعي ومستشفيات الأقصر ومشروعات شبكات المياه والصرف الصحى، والمبانى الجديدة لتدشين جامعة الأقصر الجديدة.


>- رئيس الوزراء يزور أسوان السبت لمتابعة المشروعات المتوقفة والجارى تنفيذها

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