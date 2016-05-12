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حريق يلتهم منزلين و3 أحواش بسوهاج دون حدوث إصابات

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حريق يلتهم منزلين و3 أحواش بسوهاج دون حدوث إصابات حريق يلتهم منزلين و3 أحواش بسوهاج دون حدوث إصابات
تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة من السيطرة على حريق بناحية المجابرة - دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج بمنزل وحوش وامتد لحوشين ومنزل دون حدوث خسائر بشرية.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا، يفيد بنشوب حريق وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية .

وبالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير المباحث الجنائية، وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، والعقيد صلاح أبوالقاسم وكيل فرع بحث الجنوب بنشوب الحريق بغرفة أعلى سطح منزل وحوش ملك ورثة أبو النجا عبد اللاه محمد، وامتد لمنزل ‏وحوشين مجاورين ملك عبد الله خلف عبد اللاه 26 سنة حاصل على دبلوم، ومصطفى إسماعيل محمود 52 سنة مدرس، وعبد الرحيم عبد الموجود عبد الرحمن 68 سنة عامل ويقيمون بذات الناحية، لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فـى احتراق كمية من العروق الخشبية والبوص، وبسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص، ورجحوا أن يكون سبب الحريق مصدر حرارى، ونفوا الشبهة الجنائية، وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعــــة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1576 إدارى المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة.


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