السيطرة على حريق هائل فى خيمة لإقامة الشعائر الكنسية بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية فة المنيا، من السيطرة على حريق هائل فى خيمى لإقامة الشعائر الكنسية بقرية الإسماعيلية البحرية التابعه لمركز المنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة بنشوب حريق هائل بخيمة تستخدم فى إقامة الشعائر الدينية الكنسية بقرية الإسماعيلية البحرية التابعة لمركز المنيا.

بالانتقال والفحص تبين أن الحريق أتى على الخيمة التى أقيمت على مساحة 180 مترا تقريباً، وتستخدم فى إقامة الشعائر الدينية للمسيحيين، وأمر مدير الأمن بعمل التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة، ورجحت التحريات الأوليه أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائى.

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