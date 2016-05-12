مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

شهد الطريق الزراعى السريع "الشرقى" ‏بناحية الكولا دائرة مركز أخميم، وقوع تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية، ونتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص من مستقلى الدراجة البخارية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، والرائد على الصغير، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، أنه أثناء قيادة "حمدان . ق . ق . ق" 32 سنة سائق ويقيم شارع السلخانة ‏ببندر أخميم السيارة رقم هـ ى ب 6129 "نقل" على الطريق، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالدراجة ‏البخارية رقم 69995 سوهاج قيادة "رجب . أ . ط" 26 سنة نجار ويقيم بناحية عرب التمبكية ‏دائرة المركز، نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية‏ جاد رزق جاد الكريم 23 سنة نجار، و‏محمود أشرف رشاد 22 سنة نجار ويقيمان بذات الناحية وآخر من مستقلى الدراجة البخارية، تم نقل الجثامين لمستشفى أخميم المركزى وسوهاج الجامعى، كما حدثت بعض التلفيات بالمركبتين، وبسؤال كل من، خليفة طلب عبد ربه 63 سنة عامل عم المتوفـى الأول‏، وفرج الله خلف فرج الله 47 سنة صياد خال المتوفـى الثانى، وحامد عبد الله عبد العال على 50 سنة مزارع خال المتوفـى الثالث، ويقيمون بذات الناحية أيدوا ما جاء بالفحص ‏واتهموا قائد السيارة بالتسبب فـى الحادث بسبب السرعة الزائدة، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثامين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـى الوفاة، وأيدت ‏تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6356 جنح المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة.

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