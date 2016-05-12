مباحث مرور سوهاج تضبط سيارة جيب شروكى مبلغ بسرقتها من قسم ثان القاهرة

تمكن ضباط وحدة مباحث المرور فى سوهاج تحت إشراف العميد أشرف مرسى مدير إدارة مرور سوهاج من ضبط سيارة ماركة جيب شيروكى زيتى اللون موديل 1995 مثبت عليها لوحات معدنية تحمل رقم 14333 ملاكى سوهاج موتور رقم 35766 شاسه رقم 35766 قيادة بخيت ق. م. عامل .إعلان - Ads إعلان - Ads
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وبالكشف برقم اللوحات المعدنية تبين أنها خاصة بسيارة أخرى ماركة فورد اكسيتريل موديل 1971 كريمى اللون مقيدة باسم بهاء السيد محمد حجاب وبالكشف برقم الشاسيه والموتور الخاص بالسيارة المضبوطة تبين أن صحة الرقم هو ف ف 3267 ملاكى القاهرة وأنها مبلغ بسرقتها فى واقعة المحضر رقم 7029 جنح قسم ثان القاهرة الجديدة لسنة 2014 عن بلاغ أحمد صابر محمد فرغل، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8592 جنح مركز سوهاج لسنة 2016.
>- بالصور.. ضبط عاطل من سوهاج يرتدى ملابس حريمى ونقاب للتسول بمطروح
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