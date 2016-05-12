اليوم.. انتهاء قبول طلبات راغبى العمل على 7 تخصصات طبية فى الكويت

تنتهى وزارة القوى العاملة اليوم الخميس من قبول طلبات راغبى العمل بالكويت على 17 فرصة عمل للأطباء من 7 تخصصات طبية بمستشفى العرف برواتب تبدأ من 1500 دينار إلى 4000 دينار كويتى، بما يعادل "50 ألفا إلى 120 ألف جنيه مصرى"، فضلا عن المزايا والبدلات الأخرى.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن التخصصات المطلوبة : طبيبة نساء وولادة براتب 4000 دينار كويتى، وأطباء أطفال وحديثى الولادة براتب 2500 دينار، وأطباء أشعة وعيون براتب 3000 دينار، والخبرة 5 سنوات بعد الدكتوراه والسن أقل من 55 سنة.

وأضاف أن التخصصات المطلوبة تشمل أيضا : طبيبات جلدية براتب 1700 دينار ، وجراحة تجميل، وأمراض باطنية براتب 1500 دينار ، والخبرة سنتين بعد الماجستير والسن أقل من 55 سنة.

وأوضح سعفان أن بجانب الرواتب تتوافر مزايا توفير المسكن ووسيلة الانتقال والإضافى والبدلات، وتذكرة السفر، وللوزارة جميع الصلاحيات فى تصديق العقود وإنهاء التصديقات المطلوبة بالتفويض فى استقدام العمالة المصرية بدولة الكويت.

وقال الوزير إن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر القاهرة بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها شهادة المؤهل والخبرة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة، وسيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركة الطالبة للمتقدمين فى وقت لاحق يتم إخطارهم به، وذلك فى ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.

وأكد أن مكتب التمثيل العمالى المصرى بسفارة مصر بالكويت وفر هذه الفرص فى إطار دور مكاتب التمثيل العمالى بالخارج التابعة للوزارة، فى تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض فى قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية لما تتميز به من كفاءة وتفانى فى العمل وحرصها على العادات والتقاليد فضلا عن اللغة العربية.

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