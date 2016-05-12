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إزالة 22 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومنافع النيل فى سوهاج

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إزالة 22 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومنافع النيل فى سوهاج إزالة 22 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومنافع النيل فى سوهاج
قال اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، إنه تم تنفيذ " 22 "حكم وقرار قضائي وإداري بدائرة المديرية، بإشراف اللواءان مساعدا المدير لقطاعي الشمال والجنوب وفرقة الشرق.

وأضاف فى بيان صحفى، فى مركز شرطة جرجا، أنه تم تنفيذ "6" أحكام وقرارات قضائية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1575 إدارى المركز لسنة 2016، وتم تأمين إزالة "2" حالة تعد على منافع الرى بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، ‏بالإضافة إلى تم تأمين إزالة "2" حالة تعدى على منافع النيل بنفس المركز تحرر عن ذلك المحضر رقم 2047 إدارى المركز لسنة 2016.‏

وفى مركز شرطة المراغة تم تأمين إزالة "12" حالة تعد على الأراضى الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2038 إدارى المركز لسنة 2016. ‏

وعلى جانب آخر أكد مدير أمن سوهاج، أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام القضائية والقـرارات الإدارية بدائرة المحافظــة وخاصة الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونافع الرى ومنافع النيل بكافة مراكز المحافظة .


>- مدير أمن سوهاج: إزالة 44 حالة تعد على الأراضى الزراعية بخمسة مراكز

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