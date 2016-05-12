لا يصيب المرأة فقط.. 8 أعراض لاكتئاب ما بعد الولادة تصيب الرجل

هناك الكثير من الحالات التى يغضب فيها الرجال، مثل تعرضهم للاكتئاب بعد الولادة الأولى لزوجاتهم مثلهم مثل النساء، لكن بظهور أعراض مختلفة عليهم ويرجع ذلك للعديد من العوامل.

وكشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عن الدراسات تشير إلى أن الرجال والنساء معرضون لحالة اكتئاب ما بعد الولادة، ولكن تختلف الأعراض عليهم عن النساء، ويرجع ذلك لعوامل وراثية وبيئية مختلفة.

كما ذكر التقرير أعراض اكتئاب ما بعد الولادة عند الرجال، والتى تتضمن الآتى:

>1- زيادة الغضب والميل المفاجئ للشجار وافتعال المشاكل مع الآخرين.

>2- زيادة استخدام المخدرات والتبغ والكحول وغيرها من المواد.

>3- سلوك عنيف بدون أى سبب.

>4- الشكاوى الجسدية المستمرة من الصداع وآلام المفاصل والمعدة.

>5- عدم التركيز فى المهام البسيطة.

>6- الشعور بالتعب والإرهاق دون أى مجهود بدنى.

>7- فقدان الاهتمام بالنشاطات التى كان يحبها سابقا كالجنس وغيرها.

>8- السلوك المتطرف لا يعمل على الاطلاق او العمل اكثر اللازم.

وأشار التقرير إلى أنه عند ظهور هذه الأعراض على الزوج يجب معرفة أن الزوج يعانى من مشكلة طبية، ويمكن معالجتها مع مضادات الاكتئاب ومثبتات المزاج، ومعرفة أن الزوج قد يستغرق بعض الوقت لقبول وضع وجود مولود جديد، ومع ذلك فبمجرد أن يبدأ العلاج يتعافى الزوج تماما من المرض.

- عدم النوم والتوتر والهلاوس والضلالات من أعراض زهام ما بعد الولادة