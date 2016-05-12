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بالصور.. وكالة روسية: الشرطة المصرية تسعى لشراء سيارات "النمر"

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بالصور.. وكالة روسية: الشرطة المصرية تسعى لشراء سيارات "النمر" بالصور.. وكالة روسية: الشرطة المصرية تسعى لشراء سيارات "النمر"
قال سيرجى سوفوروف، المسئول فى الشركة الصناعية العسكرية الروسية، المصنعة لسيارات "تيجر"، إن وفدا من وزارة الداخلية المصرية تفقدوا سيارة ماركة "تيجر" فى مصنع تابع للشركة فى مدينة نيجنى نوفجورود، وجربوها.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن الشرطة المصرية أعربت عن إعجابها ورغبتها فى اقتناء سيارات مدرعة روسية من نوع "تيجر"، أو "النمر".

وبحسب الوكالة، ترغب الشرطة المصرية فى اقتناء المدرعة الأحدث على الإطلاق وهى VPK-233136 "النمر" لاستخدامها فى مهام مكافحة الإرهاب، بما فى ذلك نقل الأفراد، وحماية الطاقم من الأسلحة النارية والعوامل المدمرة للعبوات الناسفة والمتفجرات والمواد السامة والخاصة.

سيارات تيجر الروسية (1)

سيارات تيجر الروسية (2)

سيارات تيجر الروسية (3)

سيارات تيجر الروسية (4)


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