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تجديد حبس ربة منزل استدرجت تاجرا بزعم ممارسة الرذيلة لسرقة سيارته بالقاهرة

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تجديد حبس ربة منزل استدرجت تاجرا بزعم ممارسة الرذيلة لسرقة سيارته بالقاهرة تجديد حبس ربة منزل استدرجت تاجرا بزعم ممارسة الرذيلة لسرقة سيارته بالقاهرة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس ربة منزل وعاطل 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهما بمحاولة الاعتداء على تاجر وسرقة سيارته عقب استدراجه، بزعم ممارسة الأعمال المنافية للآداب فى منطقة القديمة.

قرر المستشار محمد حسين رئيس نيابة مصر القديمة بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، فى وقت سابق، بحبس ربة منزل وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بمحاولة الاعتداء على تاجر وسرقة سيارته عقب استدراجه بزعم ممارسة الأعمال المنافية للآداب ، وسرعة ضبط وإحضار متهم آخر، ووجهت لهم النيابة تهمة السرقة بالإكراه .

كان رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، تلقوا بلاغا من "محمد ع ح" 24 سنة، تاجر سيارات والمصاب بجروح قطعية بالرأس، وسجحات بالرقبة وكدمات متفرقة بالجسم، وقائد السيارة رقم 107202 ملاكى إسماعيلية ماركة شيفرولية، بقيام كل من محمد س ح 27 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها، 2643 لسنة 2015م سوهاج "مخدرات"، وبحوزته سلاح أبيض "سيف"، و نرمين. أ. إ 31 سنة ربه منزل، واللذين كانا من مستقلى السيارة بصحبته بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث إصابته والشروع فى سرقة السيارة كرها عنه.

وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافت المتهمة الثانية بتعرفها على المجنى عليه عن طريق الهاتف المحمول، وقيامها باستدراجه لمكان الواقعة بحجة ممارسة الرذيلة، وفور وصوله قام المتهم الأول بالتعدى عليه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته والشروع فى سرقة السيارة لمساومته على إعادتها مقابل مبلغ مالى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6154 لسنة 2016م جنح مصر القديمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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