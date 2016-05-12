"ساينس ديلى": العدالة فى العمل تعزز صحة العمال

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون، أن العدالة فى العمل تعزز صحة العمال. وأوضح الباحثون من جامعة ايست انجليا (UEA) البريطانية، أن ما يسمونه بـ"العدالة الإجرائية" مثل عمليات اتخاذ قرار بشأن المكافآت والأجور والترقية والتعيينات، ترتبط بصحة العمال.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت أكثر من 5800 شخص من السويد، أن أولئك الذين شهدوا مزيدا من الإنصاف فى المتوسط خلال فترة الدراسة كانت صحتهم أفضل.

وأشارت النتائج إلى أن الإنصاف فى العمل هو جانب مهم من بيئة العمل النفسية، والذى يتغير نحو مزيد من العدالة يمكن أن يحسن صحة العمال.

وأوضح الباحثون أن التغييرات فى صحة العمال ترتبط بالتغييرات فى تصورات العدالة، مشيرين إلى أن الوضع الصحى للموظفين قد يؤثر أيضا على شعور الموظفين فى العمل.

وأضاف الباحثون أن نتائج الدراسة تساعد فى زيادة الوعى بين أرباب العمل والسلطات على نطاق أوسع. ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع العلمى “Science Daily”، وذلك فى الحادى عشر من شهر مايو الحالى.

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