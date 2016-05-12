4 أسباب تؤدى إلى عدم انتظام ضغط الدم.. تعرف عليها

ضغط الدم من الأمراض المنتشرة التى نجمت عن ضغوط الحياة اليومية ويرجع للعديد من العوامل، ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فارتفاع ضغط الدم هو واحد من الأمراض الشائعة، ففى الوقت الحالى هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم، مما يسبب الإصابة بأمراض القلب.

وفى هذا الإطار ذكر التقرير عدة أسباب قد تؤدى إلى عدم انتظام ضغط الدم:

1- حساسية الطعام: إذا كان الشخص يعانى من حساسية بعض أنواع الطعام فقد يعانى تقلبات فى مستوى ضغط الدم، لذا يجب تجنب الوجبات المالحة أكثر من اللازم.

2- استهلاك كميات كبيرة من الكافيين: الكافيين يعد من أحد الأسباب السائدة لعدم انتظام مستوى ضغط الدم، لأنه قد يؤدى إلى انقباض فى الأوعية الدموية.

3- الإجهاد: فى هذه الحالة فالإجهاد والتوتر يؤديان إلى صعوبة فى ضخ الدم بسبب الانقباض السطحى للشرايين، كما أن التعرض للكثير من التوتر يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع فى ضغط الدم.

4- الأدوية: هناك بعض الأدوية خاصة المضادة للالتهابات والاحتقان، يمكن أن تسبب تقلبات فى مستوى ضغط الدم.

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