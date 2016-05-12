أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
صورة| قنصلية تركيا تنكس العلم حدادا على ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
صور| الأنبا بولا يزور مصابي «تفجير مارجرجس» في مستشفيات طنطا -
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

4 أسباب تؤدى إلى عدم انتظام ضغط الدم.. تعرف عليها

Google+ Print
4 أسباب تؤدى إلى عدم انتظام ضغط الدم.. تعرف عليها 4 أسباب تؤدى إلى عدم انتظام ضغط الدم.. تعرف عليها
ضغط الدم من الأمراض المنتشرة التى نجمت عن ضغوط الحياة اليومية ويرجع للعديد من العوامل، ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فارتفاع ضغط الدم هو واحد من الأمراض الشائعة، ففى الوقت الحالى هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم، مما يسبب الإصابة بأمراض القلب.

وفى هذا الإطار ذكر التقرير عدة أسباب قد تؤدى إلى عدم انتظام ضغط الدم:

1- حساسية الطعام: إذا كان الشخص يعانى من حساسية بعض أنواع الطعام فقد يعانى تقلبات فى مستوى ضغط الدم، لذا يجب تجنب الوجبات المالحة أكثر من اللازم.

2- استهلاك كميات كبيرة من الكافيين: الكافيين يعد من أحد الأسباب السائدة لعدم انتظام مستوى ضغط الدم، لأنه قد يؤدى إلى انقباض فى الأوعية الدموية.

3- الإجهاد: فى هذه الحالة فالإجهاد والتوتر يؤديان إلى صعوبة فى ضخ الدم بسبب الانقباض السطحى للشرايين، كما أن التعرض للكثير من التوتر يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع فى ضغط الدم.

4- الأدوية: هناك بعض الأدوية خاصة المضادة للالتهابات والاحتقان، يمكن أن تسبب تقلبات فى مستوى ضغط الدم.


>- لو ضغطك عالى.. خطوات بسيطة تساعدك على خفض ضغط الدم خلال 5 دقائق
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365