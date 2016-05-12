"التعليم" تناقش مع مسئولى الاستراحات احتياجاتهم استعداداً لموسم الامتحانات

أكد محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم عقد لقاء، اليوم الخميس، مع مسئولى استراحات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، لتحديد خريطة الاستراحات وتجهيزها واحتياجاتها فى إطار استعدادات الوزارة للامتحانات.

وأضاف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، لـ" اليوم السابع"، أن الاجتماع يضم مشرف الاستراحات فى كل محافظة واللجنة الثلاثية المسئولة عن أعمال الثانوية العامة، موضحاً أنه سيتم مناقشة احتياجات الاستراحات وعددها فى كل محافظة، وتجهيز استراحتين على الأقل بالإدارة التعليمية واحدة للمعلمين والأخرى للمعلمات.

وأوضح نائب رئيس الامتحانات، أن اللجنة الرئيسية المشكلة للمرور على الاستراحات انتهت من مراجعة الاستراحات الموجودة فى القطاعات الأربعة" أسيوط والدقهلية والقاهرة والإسكندرية"، وتم التأكد من توافر كافة الامكانيات المطلوبة، موضحاً أن عدد الاستراحات هذا العام سيتراوح ما بين 700 إلى 750 مقر على مستوى الجمهورية.

ومن المتوقع، أن يحضر اللقاء الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ 21 مايو الجارى، كما ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 5 من يونيو المقبل.

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