مصادر: 4.5 مليار جنيه إجمالى مبالغ جدية حجز الـ500 ألف وحدة سكنية

كشفت مصادر مطلعة، عن أن إجمالى مبالغ جدية حجز الـ500 ألف شقة " 9 آلاف جنيه" الجارى تلقى الطلبات لها الآن ستصل لنحو 4.5 مليار جنيه.

وأوضحت المصادر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الاستفادة من هذه المبالغ فى استكمال الوحدات السكنية الجارى تنفيذها، مشيراً إلى أنه من المقرر البدء فى فتح باب دفع مقدمات الحجز للوحدات السكنية المقرر تسليمها العام المقبل اعتبار من مطلع سبتمبر المقبل.

وكانت مصادر قد أكدت أن إجمالى المبالغ التى سيتم تحصيلها كمصاريف استعلام للمتقدمين لحجز الـ500 ألف وحدة سكنية ستصل لنحو 62.5 مليون جنيه.

وأضافت المصادر، أنه يتم تحصيل مبلغ 125 جنيهاً من كل مواطن يتقدم بأوراقه لحجز وحدة سكنية من الوحدات التى أعلنت عنها الوزارة بالإضافة لمبلغ جدية الحجز والمحدد بـ9 آلاف جنيه.

وكانت وزارة الإسكان قد طرحت 500 ألف وحدة سكنية فى 21 مدينة جديدة و27 محافظة، لمحدودى الدخل من خلال مكاتب البريد.

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